Nas comemorações, organizadas pela embaixada francesa, estavam representantes de vários países.

"A cerimónia anual que comemora o fim da Primeira Guerra Mundial no cemitério não muçulmano de Jeddah, envolvendo vários consulados-gerais, incluindo o consulado francês, foi alvo de um ataque com um engenho explosivo na manhã de hoje, causando vários feridos", revelou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de França.



Vários países estão a comemorar 0 102º aniversário do armistício assinado pela Alemanha e países aliados para terminar a guerra de 1914-1918. França, Grécia, Itália, Estados Unidos e Reino Unido já condenaram o ataque exigem à Arábia Saudita uma investigação transparente.



Horas depois da explosão,”, revelaram que um cidadão grego e um oficial de segurança local ficaram feridos.As estradas de acesso ao cemitério, localizado no centro da cidade de Jeddah foram cortadas ao trânsito.

França fala em cenário de ódio

Em França, o Ministério dos Negócios Estrangeiros fala nem cenário de ódio contra o país após os cartoons publicados, pela revista satírica Charles Hebdo, com o profeta Maomé.”, acrescentou a diplomacia francesa.A Embaixada de França na Arábia Saudita apelou aos residentes franceses para ficarem em “alerta máximo”.A explosão ocorreu ao mesmo tempo que o presidente francês Emmanuel Macron – alvo de ira em grande parte do mundo muçulmano por defender comentários deprecativos do Islão - comparecia numa cerimónia evocativa da Primeira Guerra Mundial em Paris.A postura de Macron irritou muitos muçulmanos, gerou uma campanha de boicote aos produtos franceses e em vários países de maioria muçulmana, fotos do presidente francês foram queimados durante manifestações.As caricaturas do profeta Maomé foram mostradas pelo professor Samuel Paty aos seus alunos numa aula sobre liberdade de expressão, levaram à sua decapitação a 16 de outubro após uma campanha online de pais irritados com a escolha.A Arábia Saudita - o país com os lugares mais sagrados do Islão – condenou fortemente o ataque em Nice.O rei saudita Salman vai fazer hoje o discurso anual à nação para estabelecer as prioridades políticas para o próximo ano.