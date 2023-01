Jens Stoltenberg discute em Berlim envio de armas para a Ucrânia

O secretário-geral da NATO reúne-se esta terça-feira em Berlim com o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, num momento em que a Alemanha tem estado sob pressão por causa do envio dos seus tanques Leopard 2 para as forças ucranianas.