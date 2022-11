Jens Stoltenberg pede que sejam apurados factos na Polónia

O Secretário-geral da NATO diz que é importante apurar todos os factos. Numa breve reação no Twitter, Jens Stoltenberg diz que falou com o Presidente sobre os mísseis que atingiram a Polónia e a quem transmitiu as condolências pela perda de vidas.