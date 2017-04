Jerónimo contra "mau caminho" que é reforço militar na Península Coreana

Lusa 09 Abr, 2017, 14:35 | Mundo

Fontes do Pentágono confirmaram hoje à CNN que o almirante Harry Harris, chefe do Comando do Pacífico, ordenou a mobilização de um porta-aviões da classe Nimitz e de toda a sua frota de ataque para águas próximas da península coreana.

Jerónimo de Sousa disse aos jornalistas que tem vindo a acompanhar o desempenho da administração de Trump que se tem pautado por uma opção pela agressividade, pela ameaça, como aconteceu esta semana na Síria.

"É um mau caminho tendo em conta as ameaças que decorrem para a paz não só para a aquela região como para o mundo", reagiu Jerónimo de Sousa à margem da inauguração do novo centro de trabalho do PCP em Olhão.

O secretário-geral do PCP lamenta as opções em curso, nomeadamente com o envio de um porta-aviões norte-americano numa altura em que considera que o processo político devia privilegiar a reunificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul.

Fontes da Defesa asseguraram que o movimento é uma resposta às novas provocações do regime comunista da Coreia do Norte, que recentemente realizou um teste de um míssil de médio alcance e fez testes com motores de mísseis.

A mudança de rumo do porta-aviões Carl Vinson acontece depois de, esta semana, o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter-se reunido com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, para discutir a necessidade de evitar novas provocações de Pyongyang, aliado de Pequim.