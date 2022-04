Jerusalém. Dezenas de feridos em nova vaga de confrontos entre polícia e palestinianos

Entre os 42 feridos nesta vaga de confrontos, 22 foram transportados para um hospital em Jerusalém. O Crescente Vermelho palestiniano adiantava ao início da manhã que nenhum dos feridos estava em estado grave.

De acordo com a polícia israelita, os manifestantes palestinianos "atiraram pedras" contra agentes. As forças de segurança entraram, em seguida, na Esplanada das Mesquitas, empregando "meios para dispersar a multidão".A polícia israelita disparou balas de borracha, relata a agência France Presse. Testemunhas no local afirmaram que foram também lançadas granadas de gás lacrimogéneo.

Nas últimas duas semanas, mais de 250 palestinianos ficaram feridos em confrontos no interior e em redor da Esplanada das Mesquitas, o terceiro local mais sagrado do Islão e o local mais sagrado do judaísmo - os judeus referem-se-lhe como Monte do Templo.

A violência no coração de Jerusalém voltou a agudizar-se na sequência de ataques palestinianos a cidades israelitas, operações militares do Estado hebraico na Cisjordânia, confrontos na Esplanada das Mesquitas de Jerusalém e combates em postos fronteiriços na Faixa de Gaza.

Defesa de Jerusalém

Esta é a derradeira sexta-feira do mês sagrado do Ramadão, que terminará no início da próxima semana.Durante a última noite, movimentos palestinianos próximos do Irão levaram a cabo um comício no estádio de Gaza para assinalar o dia, apelando à defesa de Jerusalém e da Esplanada das Mesquitas.



c/ agências