Jerusalém. Famílias palestinianas forçadas por Israel a demolir as próprias casas

Israel avançou, como motivo, a. Segundo dados avançados pela, o município de Jerusalém recusa cerca de 93 por cento dos pedidos de licença para construção dentro da cidade.A família Shqeirat, que agora ficou sem abrigo, contou a essa estação televisiva que o Tribunal Distrital de Israel emitiu, no domingo, uma decisão final para que as habitações fossem deitadas abaixo no prazo de apenas um dia – ou seja, até esta segunda-feira.Mahmoud e Daoud Shqeirat, os dois irmãos proprietários das casas, viram-se assim obrigados a esvaziar, com a ajuda da restante família, os seus lares. A demolição teve início às 10h00 locais.

Pelo menos um terço das casas de palestinianos em Jerusalém não tem licença, pelo que cerca de 100 mil pessoas arriscam ficar desalojadas em algum momento.

“A polícia de fronteira veio às casas imediatamente após a decisão lançada pelo tribunal, no domingo, e disse às famílias que, se não as demolissem,”, relatou àum primo e vizinho, Arafat Shqeirat.Como tem sido hábito entre as famílias palestinianas em Jerusalém, também os Shqeirat optaram por destruir as próprias casas em vez de deixarem as autoridades fazê-lo, evitando, assim, custos mais elevados – que, por vezes, podem atingir milhares de, a moeda israelita.“O inspetor municipal disse que”, contou Arafat Shqeirat. “Desmontámos na última noite tudo o que havia nas casas: as portas, as janelas, a cozinha. Disseram-nos que hoje [segunda-feira] viriam aqui ver se já tínhamos começado a demolição”.As casas, de 80 metros quadrados cada, tinham sido construídas há dez anos e pertenciam aos irmãos Mahmoud Shqeirat, que tem quatro filhos ––, e Daoud Shqeirat, pai de cinco.

“Ocupação sem misericórdia” põe em risco milhares de pessoas

A família Shqeirat tinha já recebido as ordens de demolição em 2019, mas esteve até agora a tentar combatê-las em tribunais israelitas. Desde que construíu as habitações, em 2012,por falta de licença de construção.“Agora estamos a tentar arranjar casas para alugar. Ontem pusemos os pertences na casa de um outro familiar”, explicou Arafat à, lamentando o elevado preço das rendas em Jerusalém. Por enquanto, o Comité Internacional da Cruz Vermelha vai fornecer uma tenda onde as famílias possam pernoitar até encontrarem outras habitações.“Isto é. Se se importassem, não demoliam casas a meio do inverno”, acusou Arafat. “Isto é sobre a judaização de Jerusalém – eles querem pressionar os palestinianos a abandonar a cidade”.A situação dos Shqeirat está longe de ser inédita. A demolição de habitações palestinianas em Jerusalém é recorrente e, neste momento,, impostas por grupos de colonos israelitas em coordenação com o Governo.

Em Jerusalém vivem atualmente cerca de 350 mil palestinianos. Entre si, habitam ilegalmente outros 220 mil colonos israelitas.

Ativistas e organizações não-governamentais têm lembrado que o desalojamento forçado de populações em zonas ocupadas através da força militar constitui uma violação da lei internacional, sendo também considerado um crime de guerra.“Jerusalém tem sido o alvo principal dosobre o povo palestiniano”, frisou num relatório de setembro passado o grupo de defesa dos Direitos Humanos Al-Haq.Segundo o mesmo grupo, uma pessoa que se recuse a demolir a própria casa passa a enfrentar multas adicionais e pena de prisão de até 18 meses.