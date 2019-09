Jerusalém. Memorial de cardeal fascista gera controvérsia

RTP30 Set, 2019, 19:23 | Mundo

Em 2018, na Igreja da Sagrada Família, na Cidade Velha de Jerusalém, foi colocado um memorial a Aloysius Stepinac, um cardeal croata que tem gerado alguma polémica.





Stepinac é conhecido por ter sido um padre católico que salvou algumas vidas durante a Segunda Guerra Mundial, mas que apoiava a organização croata fascista ustasha.







Stepinac foi julgado e condenado pelas autoridades comunistas da Jugoslávia, após a Segunda Guerra Mundial, por traição e cooperação com o regime ustasha.

“Desde que o cardeal Stepinac foi distinguido na Igreja Católica, posso assumir seguramente que as autoridades eclesiásticas também examinaram, como é óbvio, esse assunto”, garante Bugnyar.





O processo de canonização de Stepinac iniciou-se em 1998 mas não avançou, desde então, por falta de consenso. No início deste ano, o Papa Francisco pediu informações adicionais sobre o cardeal croata antes de decidir a sua santidade.



Por ser uma figura controversa, o professor Gideon Greif, historiador do Holocausto, remeteu um pedido ao Papa Francisco e ao presidente e primeiro-ministro de Israel, Reuven Rivlin e Benjamin Netanyahu, respetivamente, para que a placa em homenagem a Aloysius Stepinac fosse removida.“Esta placa é provocatória. Transmite a ideia de que queremos que ele seja considerado uma pessoa nobre, sabendo que ele não o era”, declarou Gideon Greif ao The Times of Israel “Eu considero um ato agressivo forçar-nos a imaginar um vilão como uma pessoa de bom coração”, sublinhou o historiador.A controvérsia em torno do legado de Aloysius Stepinac explica-se, por um lado, pela ajuda que prestou a judeus e sérvios durante o Holocausto e, por outro, pelo apoio do cardeal ao regimeA historiadora Esther Gitman, no seu livro “Alojzije Stepinac – Pilar dos Direitos Humanos”, cita uma carta que o cardeal croata escreveu em 1942:“Não acredito que possa trazer-nos alguma glória acreditarmos que resolvemos o problema judaico da forma mais radical, ou seja, a mais cruel. A solução para esta questão deve pressupor apenas a punição daqueles que cometeram crimes, e não a perseguição de pessoas inocentes”, escreveu Stepinac.Por outro lado, em 1942, Stepinac terá integrado o parlamento da Croácia. O cardeal chegou mesmo a receber a Ordem da Estrela, em 1944, como um reconhecimento do seu serviço ao Estado Independente da Croácia (NHD), que executou um genocídio contra judeus, sérvios e ciganos durante a Segunda Guerra.A colocação da placa de Stepinac é vista, por muitos, como uma tentativa de pressionar pela canonização do cardeal croata.Markus Bugnyar, o reitor do "Albergue Austríaco", onde se situa a Igreja da Sagrada Família, em declarações ao, diz estar “ciente do papel controverso do cardeal Stepinac durante a Segunda Guerra Mundial e das suas atividades durante o regime”.