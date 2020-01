"Jerusalém não está à venda". Autoridade Palestiniana rejeita plano de Trump

Donald Trump referiu-se ao plano de paz israelo-palestiniano desenhado pela sua Administração como o “acordo do século”. Mahmud Abbas, o Presidente da Autoridade Palestiniana prefere vê-lo como o produto final de uma “conspiração” entre o atual inquilino da Casa Branca e as autoridades israelitas.



O projeto anunciado pela Casa Branca propõe-se combinar o reconhecimento de um Estado palestiniano com a anuência à soberania israelita sobre os colonatos implantados na margem ocidental do Jordão. Ademais, Jerusalém permaneceria como capital "indivisível" do Estado hebraico, embora a capital palestiniana pudesse "incluir áreas" da zona oriental da cidade. A ONU diz-se ainda comprometida com uma solução que permita a convivência de dois Estados e que respeite as fronteiras pré-existentes à guerra de 1967, quando as tropas israelitas ocuparam quer a Cisjordânia, quer a Faixa de Gaza.





O número um da Autoridade Palestiniana é claro na resposta: “Jerusalém não está à venda”.



“Nenhum dos nossos direitos está à venda ou é negociável”, acrescentou na terça-feira Mahmud Abbas, para quem será “impossível que qualquer criança palestiniana, árabe, muçulmana ou cristão aceite” o plano gizado pela Administração Trump, que teve no genro de Trump, Jared Kushner, o primeiro impulsionador, pelo menos oficialmente.



“Rejeitámos este acordo desde o início e a nossa posição foi a correta”, vincou o responsável palestiniano.



“Dizemo-lo um milhar de vezes: não, não, não”, clamou.



Por sua vez, o movimento radical Hamas, à frente dos destinos da Faixa de Gaza desde 2007, ano do conflito fratricida com a Fatah, rejeitou em toda a linha o plano norte-americano, ao sustentar que este tem uma única finalidade: “Liquidar o projeto nacional palestiniano”.

Aquilo que Donald Trump - ao lado do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a partir da Casa Branca – anunciou como uma “derradeira oportunidade” para a paz entre beligerantes históricos do Médio Oriente foi diplomaticamente rejeitado pelo secretário-geral da ONU.



António Guterres, através de um porta-voz, sublinhou que qualquer plano de paz para aquela região terá de levar em linha de conta as precedentes resoluções das Nações Unidas, o Direito Internacional e anteriores acordos bilaterais.



A Liga Árabe agendou, por seu turno, para o próximo sábado uma reunião com caráter de urgência.



Quem de imediato afinou pela nota dominante da Casa Branca foi o Governo de Boris Johnson em Londres, que, pela voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, exortou os palestinianos a observarem o plano com “genuína e justa consideração e explorar se este pode ser um primeiro passo no caminho de regresso às negociações”.

Entre outras afirmações sonoras, o Presidente dos Estados Unidos quis afiançar que "Israel deu um grande passo no sentido da paz". Propugnou também que a sua "visão" é "uma oportunidade" benéfica para ambas as partes, "uma solução realista de dois Estados que resolve o risco de um estatuto estatal dos palestianos para a segurança de Israel". O primeiro-ministro israelita deverá viajar ainda esta quarta-feira até Moscovo, onde vai discutir os contornos do plano com o Presidente russo, Vladimir Putin.



Trump sinalizou ainda que a Cisjordânia não seria dividida ao meio à luz do plano norte-americano, prometendo “trabalhar para criar um território contíguo no seio do futuro Estado palestiniano, para quando as condições forem cumpridas, incluindo a firme rejeição do terrorismo”.



Com efeito, este é um projeto unilateral. A Autoridade Palestiniana cortou oficialmente as linhas de contacto com a Administração Trump em dezembro de 2017, depois de o Presidente norte-americano ter reconhecido Jerusalém como a capital do Estado hebraico e ordenado a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Telavive para a chamada cidade santa.



Washington cortou em seguida a ajuda bilateral aos palestinianos e fechou a torneira das verbas destinadas à Agência das Nações Unidas para a Assistência aos Refugiados Palestinianos.



A última pedra norte-americana depositada sobre as relações com a Autoridades Palestiniana saiu das mãos do secretário de Estado Mike Pompeo, que em novembro do ano passado pôs de parte uma política seguida há 40 anos por Washington – aquela que considerava os colonatos judaicos na Cisjordânia incoerentes com o Direito Internacional.



