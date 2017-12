Jerusalém: ONU "particularmente preocupada" com escala de violência

RTP08 Dez, 2017, 17:18 / atualizado em 08 Dez, 2017, 18:29 | Mundo

Nickolay Mladenov falava - numa intervenção por videoconferência a partir de Jerusalém - na abertura da reunião do Conselho de Segurança da ONU, convocada de urgência devido ao anúncio de quarta-feira do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O responsável da ONU recordou que os movimentos palestinianos apelaram a três dias de raiva por causa da decisão dos EUA e salientou que esta também aumenta o risco de "radicalização perigosa". Mladenov apelou aos dirigentes mundiais para que "demonstrem sabedoria" para manter a calma na região.

EUA empenhados no processo de paz

EUA mudam embaixada para Jerusalém

C/Lusa

O coordenador especial da ONU reiterou que qualquer estatuto de Jerusalém deve surgir do diálogo direto entre israelitas e palestinianos e advertiu para os riscos que possam surgir de "ações unilaterais"."Jerusalém é a questão mais complexa" a resolver no quadro do conflito israelo-palestiniano, disse Mladenov, recordando que esta é, ao mesmo tempo, um "símbolo da fé cristã, judaica e muçulmana".Só uma "negociação entre as duas partes" pode decidir o seu futuro, reiterou o coordenador.A reunião de urgência do Conselho de Segurança, composto por 15 membros, foi solicitada pela Suécia, a França, a Itália, o Reino Unido, a Bolívia, o Uruguai, o Egito e o Senegal.Vários destes Estados consideram que a decisão norte-americana viola as resoluções da ONU. Trata-se de uma "violação da legitimidade internacional", sublinhou o embaixador egípcio, Amr Aboulatta, referindo-se a Jerusalém como uma "cidade sob ocupação".O seu homólogo sueco, Olof Skoog, recordou a resolução 2334, adotada a 23 de dezembro de 2016, que salienta que o Conselho de Segurança "não reconhecerá qualquer modificação às fronteiras de 04 de junho de 1967", referindo que tal inclui Jerusalém, "a não ser aquelas que sejam acertadas pelas partes por via de negociações".Esta resolução foi aprovada por 14 países, com a abstenção dos Estados Unidos, na altura ainda dirigidos pelo Presidente Barack Obama (Donald Trump já tinha vencido a eleição em novembro de 2016, mas apenas tomaria posse a 20 de janeiro)."Chegou a altura de avançar para um acordo de paz detalhado", exortou ainda o diplomata sueco.Os Estados Unidos "continuam empenhados no processo de paz" no Médio Oriente, disse hoje no Conselho de Segurança da ONU a embaixadora Nikki Haley, numa declaração na qual também acusou as Nações Unidas de "hostilidade contra Israel".Nikki Haley falava no decorrer da reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU, convocada a propósito da decisão do Presidente Donald Trump de reconhecer unilateralmente Jerusalém como capital de Israel. A decisão de Trump foi recebida com hostilidade pela diplomacia internacional, com a exceção de Israel, e com condenação pelo Mundo Árabe, que convocou protestos em Jerusalém, Faixa de Gaza e Cisjordânia.Os confrontos hoje nos territórios ocupados fizeram pelo menos um morto e mais de uma centena de feridos entre os manifestantes palestinianos, que lançaram pedras e cocktails molotov contra soldados israelitas. Estes responderam a tiro, com balas de borracha e fogo real.Na reunião do Conselho de Segurança, Nikki Haley criticou a "hostilidade [das Nações Unidas] contra Israel", que existe "desde há muitos anos".Também defendeu que a ONU deve aceitar "o óbvio" e reconhecer Jerusalém como capital de Israel."As Nações Unidas danificaram mais as possibilidades de uma paz no Médio Oriente do que as fizeram avançar", referiu Nikki Haley.No entanto, Nikki Haley sublinhou que os Estados Unidos "continuam empenhados no processo de paz" no Médio Oriente, mas rejeitam "sermões ou lições"."Compreendo que a mudança seja difícil" para os outros membros da comunidade internacional, acrescentou a diplomata. "Mas as nossas ações visam fazer avançar a causa da paz. (...) Queremos um acordo negociado", completou.Para a embaixadora dos EUA junto da ONU, o Presidente Trump "não tomou posição sobre os limites das fronteiras" de Jerusalém, Gaza ou Cisjordânia. O "’status quo’ quanto aos locais sagrados mantém-se", sublinhou.Na quarta-feira, o Presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos iriam mudar a sua embaixada em Israel de Telavive para Jerusalém, reconhecendo a cidade como capital daquele país.A mudança de política diplomática - os Estados Unidos afirmavam, até agora, manter a neutralidade no conflito israelo-palestiniano - enfureceu o mundo árabe e os muçulmanos em geral, que encaram a decisão como uma confirmação de que os Estados Unidos escolheram o lado de Israel no mais perigoso e duradouro conflito da região do Médio Oriente.Jerusalém alberga alguns dos mais sagrados locais de culto para muçulmanos e cristãos, bem como o mais sagrado local religioso do Judaísmo. Os palestinianos querem ter como capital de um futuro Estado da Palestina o setor oriental da cidade, anexado por Israel. Já Israel não quer ceder qualquer parte da cidade, que considera a sua capital histórica.A comunidade internacional nunca reconheceu Jerusalém como capital de Israel, nem a anexação da parte oriental da cidade, conquistada em 1967.