Jerusalém. Suspeito de terrorismo hospitalizado após interrogatório israelita

RTP30 Set, 2019, 17:33 | Mundo

Samir Arbeed, de 44 anos, foi levado este fim de samana para o hospital Hadassah Ein Kerem, no Monte Scopus, em Jerusalém, por ter sido alegadamente espancado pelas forças israelitas durante um interrogatório.O suspeito do atentado que matou uma jovem de 17 anos, a 24 de agosto, na Cisjordânia, encontra-se inconsciente e em estado crítico.





O advogado Mahmoud Hassan afirmou esta segunda-feira que o palestiniano está ligado a um ventilador artificial e que apresenta algumas “costelas partidas e insuficiência renal”.

“Medidas extraordinárias"

No entanto, o grupo de direitos dos prisioneiros não concordou com a brutalidade das medidas aplicadas e pediu às autoridades israelitas para libertarem o palestiniano.







Samir Arbeed tinha sido preso no início deste mês, mas depois foi libertado por falta de provas. Contudo, esta quarta-feira voltou para trás das grades e foi levado, momentos mais tarde, para o centro de interrogatório de al-Mascobiyya, em Jerusalém.No dia seguinte, o palestiniano teve uma sessão judicial sem o seu advogado onde já se queixava de fortes dores no peito. Nessa altura, Samir Arbeed também não conseguia comer nada e vomitava continuamente.", pode ler-se no comunicado do grupo de direitos dos prisioneiros, Addameer.No entanto, o serviço de segurança interna israelita, Shin Bet, alegou que o homem apenas "não se sentiu bem" durante o interrogatório, tendo sido levado posteriormente para um hospital.Nesta segunda-feira, um dos líderes do Hamas garantiu que os israelitas vão ter de responder pela vida de Samir Arbeed."A ocupação sionista pagará o preço pelos seus crimes contra os prisioneiros", afirmou o chefe do governo de Gaza, Ismail Haniyeh, citou o Times of Israel ”, assegurou.De acordo com os meios de comunicação locais, o Ministério da Justiça de Israel já iniciou uma investigação para averiguar especificamente o grau de força utilizada pelos interrogadores do Shin Bet.A permissão parece ter sido legal. De acordo com os meios de comunicação israelitas,Dos espancamentos às posições desconfortáveis, o Shin Bet pode ainda ter forçado o palestiniano a estar algemado sob temperaturas extremas, impossibilitando-o de dormir.Normalmente, estas medidas podem vir ser utilizadas em casos de uma "bomba-relógio" onde o suspeito pode fornecer informações importantes às forças de segurança para que seja impedido um novo ataque.De acordo com a Convenção contra a Tortura, nenhuma "circunstância excecional, seja um estado de guerra ou uma ameaça de guerra" pode ser usada como justificação para a tortura, adiantou Al Jazeera A tortura equivale a um crime de guerra nos termos do Estatuto de Roma - tratado que estabeleceu a Corte Penal Internacional em 1998 - e, quando sistemática e generalizada, equivale a um crime contra a Humanidade.