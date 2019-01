Jim Costa tem boas perspetivas sobre vistos de negócios para portugueses nos EUA

Lusa17 Jan, 2019, 13:40 | Mundo

Em entrevista à agência Lusa em Washington, Jim Costa afirmou que tem um "bom apoio" ao AMIGOS Act dos dois partidos políticos que constituem o Congresso norte-americano, numa proposta que tem também a ajuda do membro do Senado Sheldon Whitehouse.

A aprovação nas câmaras do Congresso (Casa dos Representantes e Senado) e a apresentação final ao Presidente Donald Trump pode acontecer até final do ano, disse o representante lusodescendente californiano do Partido Democrata.

Ainda com reservas sobre a data final da introdução da legislação, Jim Costa disse à Lusa que espera novidades concretas durante a primavera e considerou que "é sempre difícil de prever o quão depressa o Congresso se vai mexer", assim como o tempo necessário ao Senado para rever a legislação depois de passar pela Casa dos Representantes.

"Vamos encontrar uma oportunidade de juntar os dois atos legislativos, do Senado e da Casa dos Representantes, e acho que será razoável ter a esperança que, talvez antes do final do ano, possamos levar a legislação à mesa de trabalho do Presidente, para que ele possa assinar", disse Jim Costa.

O otimismo deve-se às relações entre Portugal e EUA, ao "crescimento drástico" dos laços económicos dos dois países e ao aumento do turismo entre os dois territórios, disse Jim Costa, apontando que os EUA são o quinto maior parceiro económico de Portugal e o maior parceiro fora da Europa.

Segundo o político lusodescendente, as relações bilaterais podem e devem melhorar a qualquer momento e uma das razões para esta legislação ser bem-sucedida é que o Presidente Donald Trump prefere acordos bilaterais a acordos multilaterais.

"Claramente, os benefícios para as atividades comerciais em Portugal e nos Estados Unidos vão subir se o AMIGOS Act for aprovado, por isso estou a trabalhar muito seriamente para isso", concluiu Jim Costa.

David Valadão, lusodescendente e antigo congressista, que não conseguiu a reeleição para a Câmara dos Representantes em 2018, era outro dos grandes contribuidores para o avanço do AMIGOS Act.

Jim Costa disse que "David Valadão foi um bom membro do Congresso e apoiante muito forte das relações EUA-Portugal", mas a perda do seu lugar na Casa dos Representantes não prejudica as negociações do AMIGOS Act.

Formalmente designada "Advancing Mutual Interests and Growing Our Success Act", esta proposta pretende dar aos cidadãos portugueses acesso aos vistos E-1 e E-2, que são atribuídos a pessoas que queiram entrar nos Estados Unidos para trocas comerciais ou investimentos significativos.