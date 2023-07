JMJ. Papa pede aos jovens que visitem avós ou idosos sós antes da ida para Lisboa

"A vocês, jovens que partem para Lisboa 2023 ou que vão experienciar a JMJ nos seus locais de origem, queria dizer-lhes: antes de partirem de viagem, visitem os vossos avós ou um idoso que esteja sozinho. A vossa oração protegê-los-á e levarão no coração a bênção desse encontro", escreveu o Papa Francisco na sua conta de Twitter.

To the young preparing for #Lisboa2023 or to celebrate #WYD in your own countries, I would ask: before you set out, visit your grandparents or an elderly person who lives alone! Their prayers will protect you and you will carry in your heart the blessing of that encounter.