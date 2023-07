João Cravinho e Helena Carreiras visitam Gana para debater a cooperação

Na agenda da visita conjunta ao Gana, Gomes Cravinho e Helena Carreiras vão reunir-se com os homólogos Shirley Ayorkor Botchwey e Dominic Nitiwul para discutir a situação no Sahel e no Golfo da Guiné, bem como para debater a cooperação regional e internacional, incluindo no plano bilateral, mas também no âmbito da União Europeia e das Nações Unidas.Durante a visita, os dois governantes serão ainda recebidos pelo presidente do Gana, Nana Akufo-Addo, em audiência na capital do país, Acra, e farão uma vista ao navio da Marinha Portuguesa NRP Setúbal, que está de passagem pelo Gana no âmbito da missão Mar Aberto, irão visitar o Kofi Annan International Peacekeeping Traning Centre.O chefe da diplomacia portuguesa seguirá o seu périplo por outros dois países africanos, passando por Costa do Marfim e Burkina Faso até quinta-feira.