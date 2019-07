João Ferreira: "Não é por termos portugueses" em posições de topo da UE que os interesses são defendidos

Em relação ao discurso de David-Maria Sassoli, nomeado para a presidência do Parlamento e que hoje discursou sobre questões humanitárias e a vontade de trabalhar com a sociedade civil no Parlamento Europeu, João Ferreira defendeu que este foi "um discurso feito por alguém que esteve envolvido num consenso que se formou horas antes para determinar a eleição dos principais cargos" das instituições europeias.



"Estamos a falar de alguém que vai votar favoravelmente a ministra da Defesa alemã para presidente da Comissão Europeia, a senhora Lagarde para presidente do Banco Central Europeu, ou seja, estamos a falar de alguém que faz parte do consenso que tem determinado o rumo da União Europeia, rumo esse que tantas vezes tem ignorado os jovens e aqueles que procuram refúgio na Europa, voltando-lhes as costas, deixando-os morrer no Mediterrâneo".



"É preciso é que as palavras e a prática sejam coerentes, sejam coincidentes, e isso não acontece muitas vezes. Nós temos estes belos discursos feitos na altura de tomada de posse, mas que são imediatamente esquecidos na prática", constatou.



Quanto às prioridades para a presente legislatura, João Ferreira avançou que irá "discutir muito brevemente o orçamento da União Europeia para o período de sete anos entre 2021 e 2027".



"Vamos discutir os fundos do orçamento da União Europeia que Portugal vai receber", perante a atual perspetiva que coloca o país "a receber um corte nas verbas da coesão económica e social", declarou.



"Nós precisamos de lutar, não apenas contra essa corte, mas por um reforço das verbas por uma razão muito simples: é hoje visível como a política de coesão da União Europeia não impediu que aumentassem as disparidades em termos de desenvolvimento e as desigualdades entre países".