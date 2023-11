João Gomes Cravinho e Tanja Fajon visitam o Médio Oriente

Os ministros chegam à região no mesmo dia em que está previsto o início de uma trégua de quatro dias entre Israel e o grupo islamita Hamas na Faixa de Gaza, que prevê a troca de reféns israelitas e prisioneiros palestinianos e a entrada de mais ajuda humanitária no enclave.” são os objetivos traçados para a visita, segundo referiu a diplomacia portuguesa.João Gomes Cravinho e Tanja Fajon reúnem-se hoje na região sul de Israel com o homólogo israelita, Eli Cohen, e serão recebidos, em Telavive, pelo presidente israelita, Isaac Herzog.Seguem depois para Ramallah, onde têm uma reunião agendada com o homólogo palestiniano, Riyad al-Maliki, bem como serão recebidos pelo primeiro-ministro, Mohammad Shtayyeh.Já no sábado, os ministros estarão na Jordânia e no Egito, com uma agenda de contactos focada no diálogo sobre a situação atual e as perspetivas de paz na região.