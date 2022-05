João Gomes Cravinho em Cabo Verde para discutir parcerias estratégicas

João Gomes Cravinho vai visitar as ilhas de São Vicente, Santo Antão e Santiago, entre segunda e quarta-feira, acompanhado pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, segundo nota do ministério.



A visita, que coincide com o Dia de África (25 de maio), visa dar continuidade aos compromissos firmados na VI Cimeira Bilateral, que decorreu em março na Praia, sob o lema “Parceiros Estratégicos na Recuperação Pós-Pandémica”.



O chefe da diplomacia portuguesa terá encontros com o Presidente da República, José Maria Neves, com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, com o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, e com o homólogo, Rui Figueiredo Soares.