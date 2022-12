João Gomes Cravinho "profundamente chocado" com nova execução no Irão

"Estamos profundamente chocados com as notícias de mais uma execução, uma segunda execução, no Irão, de um dos manifestantes, um cidadão que exercia o seu direito de se manifestar e que foi, portanto, executado, assassinado judicialmente pelo Irão em circunstâncias que, manifestamente, não respeitam sequer a legalidade iraniana", disse o chefe da diplomacia portuguesa.

Em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas, à margem do Conselho de Ministros europeus dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho disse também estar "profundamente preocupado com sinais que existem de um reforço do apoio militar do Irão à Rússia".

"Acredito que, durante estas próximas semanas, adotaremos medidas contra o Irão", adiantou.

O Conselho da UE anunciou entretanto em comunicado que aprovou novas conclusões sobre o Irão, com foco na "repressão inaceitável" dos protestos em curso e a situação dos Direitos Humanos, a "cooperação militar" do Irão com a Rússia, incluindo a entrega de `drones` para serem usados na guerra da Ucrânia e ainda relativamente ao Plano de Ação Conjunto Global, o acordo internacional acerca do programa nuclear iraniano.

Também hoje, o Conselho acrescentou 20 indivíduos e uma entidade à lista das pessoas sujeitas a medidas restritivas no contexto do atual regime de sanções aos Direitos Humanos do Irão, iniciativa que tem em conta a resposta violenta às recentes manifestações no Irão, na sequência da morte da jovem Mahsa Amini.

Os ministros da UE decidiram, ainda, adicionar quatro indivíduos e quatro entidades à lista dos sujeitos a medidas restritivas por atentarem ou ameaçarem a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia, no caso dos `drones`.

Hoje, o Irão anunciou que executou o segundo preso detido numa onda de protestos antigovernamentais, noticiou a agência Mizan, da Autoridade Judicial iraniana.

O homem executado foi identificado como Majidreza Rahnavard, acusado de esfaquear até à morte dois membros das forças de segurança e ferido quatro, no dia 17 de novembro, em Mashhad, no nordeste do país, acrescentou a Mizan.

Na quinta-feira, o Irão executou o primeiro preso detido nas manifestações.

Pelo menos duas dezenas de manifestantes iranianos enfrentam uma possível execução como resposta das autoridades à participação nos protestos contra o Governo, de acordo com uma reportagem publicada, no sábado, pelo jornal local Etemad.

O Irão é palco de protestos desde meados de setembro, quando Mahsa Amini, uma jovem curda, morreu sob custódia da polícia depois de ter sido detida por não usar o véu adequadamente e violar os códigos de vestuário islâmicos.

Desde então, protestos são reprimidos violentamente pelas autoridades, alvo de novas sanções impostas pela comunidade internacional por questões relacionadas com os Direitos Humanos.

No entanto, Teerão considera que a maioria dos iranianos apoia o Governo e acusa inimigos do país e mercenários de estarem por detrás dos protestos maciços.