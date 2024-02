João Gomes Cravinho. "Putin é o responsável pela morte de Navalny"

Sobre Putin, repetindo a acusação que deixou na rede social X, o ministro dos Negócios Estrangeiros sublinha que o presidente russo “é o responsável pelo regime que instituiu, que é uma ditadura, e o que faz é sistematicamente colocar os opositores na prisão ou no exílio e em alguns casos vemos mortes, muitas mortes, de pessoas que de uma maneira ou outra se opuseram a Putin”.

Presto homenagem a Alexei Navalny, que resistiu ao regime de Putin e lutou pela democracia na Rússia.

Putin, que exerceu o seu poder arbitrário prendendo-o em circunstâncias cada vez mais draconianas, é responsável pela sua morte.

Condolências à família e ao povo russo. pic.twitter.com/qs8iGgYeQe — João Cravinho (@JoaoCravinho) February 16, 2024

Lembrando o percurso de Alexei Navalny nos últimos anos, Cravinho assinalou o périplo que aquele que era visto como o principal opositor de Putin estava a fazer pela Europa quando teve de ser internado de urgência na Alemanha após uma tentativa de envenenamento com o agente neurotóxico novitchok.“E temos aqui mais este caso trágico de Navalny… que teve a ousadia de enfrentar Putin” e que nos últimos tempos teve de enfrentar “prisões cada vez mais duras”, lamentou o ministro João Gomes Cravinho.Sobre a natureza do regime russo, Cravinho referiu as eleições presidenciais que se aproximam como “uma farsa”, semelhantes às eleições que havia em Portugal antes do 25 de Abril.