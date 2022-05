João Gomes Cravinho reúne com homólogo finlandês

À margem deste encontro, João Gomes Cravinho fará uma visita ao Centro Europeu de Excelência para as Ameaças Híbridas.Este encontro acontece um dia depois de o presidente e a primeira-ministra da Finlândia, Sauli Niinistö e Sanna Marin, respetivamente, terem declarado que são favoráveis à adesão do país à Aliança Atlântica, devendo o pedido ser anunciado oficialmente no próximo domingo em Helsínquia.





Em reação, a Rússia avisou Helsínquia de que será forçada a tomar medidas de retaliação, “tanto técnico-militares como outras”, se o país violar as suas obrigações jurídicas internacionais e aderir à NATO.



A ponderação sobre uma adesão à NATO, que significa o abandono da política história de não alinhamento de Helsínquia, surge no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro.