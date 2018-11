João Lourenço busca "cooperação mutuamente vantajosa" com Portugal

Andreia Martins - RTP22 Nov, 2018, 17:47 / atualizado em 22 Nov, 2018, 18:55 | Mundo

João Lourenço quer uma cooperação ainda mais profunda entre Lisboa e Luanda e não só ao nível económico. Durante a visita de Estado a Portugal que decorre esta semana, o Presidente angolano discursou no hemiciclo, onde destacou a “cooperação mutuamente vantajosa” entre os dois países.







Referiu que o reforço dos laços entre povos e países deve ser feito “na base do respeito pela soberania e independência de cada um”. No discurso não houve qualquer menção ao “irritante” que recentemente destabilizou as relações Portugal-Angola.





O Chefe de Estado angolano, no poder há pouco mais de um ano desde a saída de José Eduardo Lourenço, ressaltou o “passado histórico de convívio fraterno” com Portugal, em que os povos “estão naturalmente destinados a partilhar um futuro comum de solidariedade e entreajuda facilitado pelo idioma e a defesa de valores comuns”.







“Portugal representa para nós um parceiro importante com quem mantemos uma relação sólida e duradoura, que como em qualquer outra relação necessita de ser permanentemente alimentada e reiterada com gestos e atitudes de ambas as partes envolvidas”, reforçou. Horas antes, ficara confirmada em Belém a visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a Angola no próximo ano, a convite do homólogo angolano.

Para além da sessão solene no Parlamento e da passagem por Belém, João Lourenço foi recebido esta tarde na Câmara de Lisboa e recebeu a chave da cidade das mãos do presidente da autarquia, Fernando Medina.

Numa sessão onde estiveram deputados, membros do Governo e elementos do corpo diplomático angolano, João Lourenço ressalvou os “profundos laços de amizade entre os povos”.







“Angola está aberta a uma maior presença de empresários e homens de negócios portugueses na nossa economia, para que possamos edificar na prática uma base de cooperação mutuamente vantajosa para os nossos povos e países”, apontou o líder africano.





No entanto, Luanda demostrou que quer que esta cooperação ultrapasse a esfera económica. “Gostaríamos, (…) que as nossas relações não se reduzissem à mera partilha de interesses económicos e empresárias, mas que se alargassem e reforçassem, ao nível das consultas políticas, diplomáticas e parlamentares permanentes, e a trocas de informação e experiências nos domínios da educação, da ciência, das tecnologias, da cultura e do desporto”, disse.

Corrupção, o "cancro"



Ladeado por Marcelo Rebelo de Sousa e Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, João Lourenço enumerou as mais recentes conquistas de Angola, mas também os principais desafios que o seu executivo, que tomou posse no final de 2017, enfrenta nos próximos anos.





O líder angolano destacou que o país vive “há 16 anos consecutivos uma situação de paz efetiva, duradoura e irreversível, num ambiente de perfeita reconciliação nacional”, em referência ao período de paz após décadas de uma mortífera guerra civil após a independência, em 1975.





Não obstante o progresso alcançado, João Lourenço não esquece os novos desafios que Angola enfrenta. Estes novos avanços permitirão “garantir o aprofundamento da democracia e o desenvolvimento económico e social do país”, avançou.





Um dos exemplos mais imediatos fornecidos pelo Presidente foi o da implementação do poder autárquico, ainda em fase de construção e discussão na Assembleia Nacional angolana. Prevê-se que Angola possa realizar, pela primeira vez, eleições autárquicas em 2020.





Mas existem também dois outros grandes desafios de longo prazo na visão do Presidente angolano. João Lourenço chama-lhes mesmo “frentes de batalha” na garantia do “progresso e bem-estar dos cidadãos angolanos”.





O primeiro é o de “combate à corrupção e impunidade”, num objetivo mais amplo de “moralização da sociedade no geral”. João Lourenço diz que a corrupção é mesmo um “cancro que corrói os alicerces de qualquer sociedade” e que esta deve ser combatida “com o envolvimento do poder legislativo e judicial, mas também de toda a sociedade civil”.





“Estamos a construir uma nova Angola. De transparência, de concorrência leal nos negócios, com ambiente de negócios cada vez mais amigo do investimento. A este combate, que se verifica da base ao topo, acresce a tomada de medidas com que pretende repor a autoridade das instituições do Estado, tornando Angola num país mais seguro e mais atrativo para o turismo e o investimento privado”, apontou.





A segunda “frente de combate” é a da diversificação da economia, nomeadamente com o desenvolvimento de todos os setores além da economia não-petrolífera, a redução de importações de bens essenciais, o aumento da oferta de bens produzidos no país e de exportações, e ainda o crescimento do emprego.





Desta forma, o Chefe de Estado angolano quer fazer com que o país ascenda “a um lugar cimeiro em África, no que respeita à transparência e resolução dos problemas básicos da população”.





Nesse sentido, João Lourenço destacou que está prevista uma recuperação do crescimento económico em 2019, com o setor não-petrolífero a exibir taxas de crescimento mais animadoras, bem como o programa de financiamento ampliado, que está a ser negociado com o FMI, que poderá garantir “maior confiança dos mercados na economia angolana”, prevê o Presidente.

Portugal e Angola, um “futuro promissor”





João Lourenço frisou a união de Portugal e Angola na defesa da paz e da democracia, bem como “na condenação do racismo, da xenofobia, ou qualquer outro tipo de discriminação do ser humano”.





O Presidente angolano lembrou a “persistência de conflitos em várias regiões do planeta, a ingerência externa nos assuntos internos de outros Estados, ou a adoção em muitos países de formas de governo autoritárias e extremistas”, e ainda as alterações climáticas, o crime transfronteiriço e o terrorismo, entre outros problemas de ordem global.





Tal como Portugal, João Lourenço colocou Angola como defensora da resolução pacífica de conflitos e do multilateralismo, assinalando vários problemas que afetam a ordem mundial, desde o Médio Oriente à desnuclearização da Península Coreana.





“É com alguma preocupação que o mundo vem constatando o surgimento de preocupantes sinais que apontam para o possível retorno à Guerra Fria, caso as duas principais superpotências não primarem pela contenção e bom senso”, disse João Lourenço, numa referência aos Estados Unidos e China, este último um dos principais investidores externos em Angola.





O Presidente angolano sinalizou ainda a importância das relações mantidas no âmbito da CPLP, uma organização a que atribui “um caráter único e original que devia ser mais valorizado e explorado pelos cidadãos”.





“Partirei de Portugal com a convicção de que esta minha visita em muito poderá contribuir para redinamizar a nossa parceria estratégica e privilegiada, na certeza que podemos ter pela frente um futuro comum, promissor e bastante radioso”, disse João Lourenço no final da sua elocução, com que recolheu os aplausos de praticamente todas as bancadas do Parlamento, à exceção da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda.



Lourenço não comenta "questões internas"







Na quarta-feira, o antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos (governou o país entre 1979 e 2017) negou ter deixado a Presidência com os cofres vazios e garantiu que deixou pelo menos 15 mil milhões de dólares ao executivo que lhe sucedeu, contrariamente ao que foi dito pelo sucessor ao jornal Expresso, quando acusou Eduardo dos Santos de ter deixado "os cofres vazios ou a serem esvaziados".





Quando chegar a Angola, João Lourenço deverá responder às palavras de José Eduardo dos Santos, ex-Presidente angolano, e da filha, Isabel dos Santos. No final do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa ao fim da manhã, o Chefe de Estado recusou-se a comentar "questões de política interna" durante a visita.Também Isabel dos Santos falou sobre a atualidade política em Angola. A empresária escreveu ontem no Twitter que "a situação está a tornar-se cada vez mais tensa, com a possibilidade de se juntar à crise económica existente, uma crise política profunda". No ano passado, pouco depois de ter tomado posse, João Lourenço exonerou Isabel dos Santos do cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol, a petrolífera estatal angolana.