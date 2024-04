João Lourenço convidou Luis Montenegro para visita oficial a Angola

João Lourenço fez o anúncio numa declaração à imprensa, feita no final do encontro na residência oficial do primeiro-ministro português, com Luis Montenegro.

O Presidente angolano, que se encontra em Lisboa no quadro das comemorações do 25 de Abril, disse que ele e o chefe do governo português entenderam ser "uma boa oportunidade para um primeiro encontro de trabalho".

Nesse sentido, delegações dos dois países acertaram a realização de uma reunião da comissão mista intergovernamental em breve em Lisboa, "que vai entre outras coisas preparar a visita a Luanda do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que acaba de receber o (...) convite para a fazer nos próximos meses, se possível já no mês de julho".