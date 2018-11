João Lourenço convidou Marcelo a visitar Angola entre 06 e 08 de março

Lusa24 Nov, 2018, 16:28 | Mundo

João Lourenço, que já tinha referido hoje que a visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola estava prevista para o início do próximo ano, anunciou estas datas no final de um almoço privado oferecido pelo Presidente português, no Palácio de Belém, em Lisboa.

"Aproveito esta ocasião para comunicar que convidei o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a visitar Angola no período de 06 a 08 de março do próximo ano, com chegada a Luanda no dia 05 do mesmo mês", declarou João Lourenço, com o chefe de Estado português ao seu lado, ambos sem gravata.