João Lourenço recusa geringonça angolana

A vitória, agora oficializada, é celebrada com champanhe na sede do MPLA. E não é por acaso - mesmo perdendo quase 1 milhão de votos, e 26 deputados - João Lourenço só vê razões para celebrar.



O MPLA teve 51% dos votos - é percentagem mais baixa de sempre do partido. João Lourenço dirige algumas palavras aos jovens, as principais vozes de protesto no país. Mas diz estar satisfeito.



Fala de uma vitória inequívoca, de um voto de confiança dos angolanos. E perante os protestos da UNITA, invoca a presença de observadores internacionais e a liberdade de imprensa.