João Negrão eleito diretor executivo do Instituto da Propriedade Intelectual da UE

João Negrão ganhou assim o processo de votação em que concorria também o hispano-francês Etienne Sanz de Acedo, de acordo com uma nota hoje divulgada no portal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), do Ministério da Justiça, onde esteve entre 2001 e 2010.

O novo diretor executivo do EUIPO exerce, à data, "o cargo de presidente das Câmaras de Recurso do EUIPO, posição que ocupa desde novembro de 2020", refere a nota, que acrescenta que o português já foi diretor do departamento de Cooperação Internacional e Assuntos Jurídicos, em 2011, e chefe de gabinete do presidente, em 2010.

Em Portugal, passou pela Direção Geral dos Assuntos Europeus, sob o Ministério dos Negócios Estrangeiros, pela Presidência do Conselho de Ministros e pelo INPI.

No INPI foi chefe de departamento e diretor de relações internacionais e promoção da inovação do instituto português.

"Esta eleição consolida a posição que Portugal assumiu, na última década, na área da propriedade intelectual, que se traduziu na eleição de portugueses para os mais altos cargos nas agências europeias como o EUIPO e o Instituto Europeu de Patentes (IEP)", congratulou-se o INPI na nota.