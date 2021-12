João Rendeiro. Interrogatório esteve ameaçado por questões logísticas

Foram várias as peripécias no início de um dia em que João Rendeiro estará de novo no banco dos réus. O interrogatório estava marcado para as 9h00 locais (7h00 em Lisboa), mas uma falha de energia elétrica no quarteirão onde fica o tribunal de magistratura acabou por impedir a audição.







Sem gerador e com a sala de audiências às escuras, a alternativa seguinte foi a esquadra da polícia de Durban. No entanto, na chegada ao local, as autoridades entenderam que a esquadra não tinha condições para o interrogatório.







A terceira hipótese será a de levar a cabo este interrogatório na sala de audiências do tribunal de família do Ministério Público da cidade de Durban, como apurou o enviado especial da RTP, Pedro Martins.







Nas várias deslocações desta manhã, João Rendeiro seguiu sempre acompanhado por dois polícias. Confrontado pelos jornalistas à saída da esquadra, voltou a responder às perguntas em poucas palavras.







Questionado sobre se estava a desafiar a justiça portuguesa, ao afirmar que não regressaria a Portugal, o ex-banqueiro afirmou apenas: “Não, não”. Sobre a permanência mais prolongada na África do Sul, novamente uma breve resposta: “Vamos ver”.







O repórter da RTP no local ainda questionou João Rendeiro sobre as condições de detenção na prisão de Westville, onde terá recebido ameaças de morte, de acordo com a advogada de defesa. O antigo banqueiro não conseguiu responder, ao ser de imediato conduzido para o carro celular pela polícia.







João Rendeiro regressa a tribunal esta quarta-feira e será a terceira vez que o antigo banqueiro português é presente ao juiz do tribunal de Varulem, já que a defesa tem pedido sucessivos adiamentos para se inteirar do processo.







O antigo banqueiro foi detido em Durban, na África do Sul, no último sábado.







(em atualização)