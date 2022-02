João Vale de Almeida mantém-se embaixador da União Europeia em Londres

O embaixador da UE foi nomeado para o atual cargo na capital do Reino Unido a 12 de janeiro de 2020, tendo assumido funções a 01 de fevereiro, um dia após a concretização do `Brexit` -- um longo processo que se arrastava desde junho de 2016, data do referendo que ditou a saída do país da União Europeia (UE).

Vale de Almeida é o mais antigo funcionário português em funções na União Europeia -- perfaz 40 anos no próximo mês de março --, tendo exercido vários cargos de topo nas instituições.

Licenciado em História, João Vale de Almeida começou a trabalhar na sede da então Comunidade Económica Europeia (CEE) em Lisboa, em março de 1982, tendo depois transitado para Bruxelas. Nos últimos anos, depois de ter sido chefe de gabinete de Durão Barroso, foi diretor-geral do Serviço de Ação Externa da UE, embaixador da União em Washington, nas Nações Unidas e, finalmente, em Londres.