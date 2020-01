João Vale de Almeida nomeado embaixador da UE no Reino Unido

, indicou em comunicado o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell.Vale de Almeida, de 62 anos, será, nos termos do comunicado, “o primeiro chefe da futura delegação da UE junto do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte”. O mandato começará na “data a partir da qual o Reino Unido será um país terceiro”. Ou seja, 1 de fevereiro.O diplomata português, jornalista de formação, esteve na génese das negociações do TTIP - o acordo de livre comércio entre a UE e os Estados Unidos - posteriormente abandonadas.e porta-voz do Executivo comunitário numa época em que o atual chefe do Governo britânico, Boris Johnson, era jornalista em Bruxelas.

Acordo de Saída formalizado

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen



Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.



Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS — Charles Michel (@eucopresident) January 24, 2020

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel,, faltando agora a derradeira luz verde do Parlamento Europeu.“Charles Michel e eu acabámos de assinar o Acordo sobre a Saída do Reino Unido da UE, abrindo caminho para a sua ratificação pelo Parlamento Europeu”, informou a líder do executivo comunitário através de uma publicação no Twitter.