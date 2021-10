Joaquim Monteiro promete melhorar vida da população com princípios de Cabral

"Depois de percorrer Cabo Verde de `Meca a Meca`, isto é, de lés-a-lés, e tomando pulso de todas as dificuldades por que passa o povo das ilhas, conclui que posso fazer o melhor para Cabo Verde, de acordo com os elevados princípios do grande herói, amigo e colega de luta, Amílcar Cabral, a melhoria da condição humana nos campos social, científico, económico, etc", afirmou o candidato, em entrevista à Lusa.

Com 81 anos, Joaquim Jaime Monteiro, conhecido como Jack Monteiro, concorre em eleições presidenciais pela terceira vez consecutiva. Professor e investigador, é natural de Santo Antão e garante estar à frente dos outros seis candidatos por conhecer os anseios da população.

"Distingo-me das restantes candidaturas por ser um combatente da liberdade da Pátria, perscrutador de todas as dificuldades do povo de Cabo Verde, dentro e fora do país, antes e durante a pandemia, capaz de exercer uma influência pelo exercício da magistratura de influência e assim conseguir levar Cabo Verde a bom porto", disse o candidato.

Jack Monteiro define-se como militar e homem ligado à investigação científica no campo do ensino, da política e da agricultura.

Acredita que um bom resultado no domingo será a sua eleição como Presidente da República, para poder cumprir o que prometeu à população cabo-verdiana. Contudo, prefere esperar pelo resultado da votação para apontar as medidas prioritárias que tem para o país.

Numa campanha marcada pela corrida eleitoral dos dois candidatos ligados às duas maiores forças políticas em Cabo Verde (José Maria Neves/PAICV e Carlos Veiga/MpD), Monteiro espera quebrar este ciclo.

"A prevalência do sistema bipartidário é pouco salutar para o sistema político cabo-verdiano", afirmou, admitindo que ainda não decidiu o cenário do candidato a apoiar depois de domingo, caso não haja vencedor e não passe à segunda volta.

Tendo "cumprido o que prometeu aos eleitores", ao efetivar a sua candidatura, Jack Monteiro aguarda pelo veredito no domingo, pedindo que seja "em consciência de cada eleitor", apelando à ida às urnas.

Cabo Verde realiza eleições presidenciais no domingo, às quais já não concorre Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato como Presidente da República.

O Tribunal Constitucional admitiu as candidaturas a estas eleições de José Maria Pereira Neves, Carlos Veiga, Fernando Rocha Delgado, Gilson Alves, Hélio Sanches, Joaquim Jaime Monteiro e Casimiro de Pina.

Esta é a primeira vez que Cabo Verde regista sete candidatos oficiais a Presidente da República em eleições diretas, depois de até agora o máximo ter sido quatro, em 2001 e 2011.

A campanha eleitoral encerra hoje às 23:59 e em caso de uma segunda volta, vai acontecer em 31 de outubro.

De acordo com a Constituição de Cabo Verde, o Presidente da República é eleito por sufrágio universal e direto pelos cidadãos eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro.

Só pode ser eleito Presidente da República o cidadão "cabo-verdiano de origem, que não possua outra nacionalidade", maior de 35 anos à data da candidatura e que, nos três anos "imediatamente anteriores àquela data tenha tido residência permanente no território nacional".

Cabo Verde já teve quatro Presidentes da República desde a independência de Portugal em 1975, sendo o primeiro o já falecido Aristides Pereira (1975 - 1991) e por eleição indireta, seguido do também já falecido António Mascarenhas Monteiro (1991 -- 2001), o primeiro por eleição direta, em 2001 foi eleito Pedro Pires e 10 anos depois Jorge Carlos Fonseca.

As últimas presidenciais em Cabo Verde, que reconduziram o constitucionalista Jorge Carlos Fonseca como Presidente da República, realizaram-se em 02 de outubro de 2016 (eleição à primeira volta, com 74% dos votos).