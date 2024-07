Joe Biden afasta substituição por Kamala Harris. "Sou o candidato melhor preparado"

"Eu sou o candidato melhor preparado", disse Biden, na conferência de imprensa no final da cimeira da NATO em Washington, respondendo a perguntas sobre as pressões do seu próprio partido para que fosse substituído por Kamala Harris, na corrida eleitoral contra o republicano Donald Trump.



Questionado sobre se achava que Harris seria uma boa candidata, Biden elogiou a sua vice-Presidente, lembrando que ela foi uma excelente procuradora, no passado, mas insistiu na ideia de que será ele o candidato do Partido Democrata.



"Se eu achasse que ela não daria uma boa Presidente não a teria escolhido. Mas eu sou o melhor preparado", argumentou Biden.



Questionado sobre se estará apto fisicamente para exercer o cargo de Presidente daqui a uns anos, Biden mostrou-se confiante nas suas capacidades, explicando o argumento da Casa Branca de que não deveria aparecer publicamente depois das 20:00.



"Eu começo o dia às sete da manhã. Tenho uma agenda pesada", explicou Biden, dizendo que, ainda assim, não está preocupado com os fusos horários.



com Lusa