Joe Biden alerta Coreia do Norte para um possível ataque nuclear contra EUA

O Presidente norte-americano, Joe Biden, avisa que se a Coreia do Norte levar a cabo um ataque nuclear será o fim do regime de Kim Jong-Un. Alerta feito numa altura em que a Casa Branca e a Coreia do Sul assinaram um compromisso que prevê a criação dum grupo de consulta para ameaças nucleares e o envio dum submarino nuclear americano para a península coreana, por causa da escalada de tensão na zona.