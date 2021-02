Joe Biden ao ataque. EUA "nunca irão reconhecer a anexação russa" da Crimeia

Assinado pelo Presidente, o texto garante que os EUA "permanecem ao lado da Ucrânia e dos seus aliados, como tem estado desde o início deste conflito. Neste aniversário sombrio, reafirmamos uma simples verdade: a Crimeia é Ucrânia". A comunidade internacional continua a considerar a Crimeia como integrante do território ucraniano.





Joe Biden afirmou ainda que os norte-americanos "continuarão a trabalhar para responsabilizar a Rússia pelos seus abusos e agressão na Ucrânia".





Este é mais um exemplo da retórica anti-russa em que a Administração Biden estará apostada e coincidiu com um ataque dos EUA, quinta-feira, contra milícias pró-iranianas na Síria, que terá feito 22 mortos entre os combatentes.







Foi a primeira operação militar do mandato de Joe Biden, apostado em refazer o xadrez mundial pós-Trump.







Mas o atual Presidente tem também um historial de ligações às autoridades pró-ocidentais ucranianas, o que vem dar mais peso ao comunicado desta sexta-feira. Há mesmo quem suspeite de que Joe Biden tenha intervindo junto delas a favor de negócios do filho, Hunter Biden.

A história veio primeiro a lume um ano depois da revolta ucraniana contra a influência moscovita no governo do país. Um artigo do New York Times, sobre a viagem de Biden a Kiev , deixava dúvidas sobre a eficácia da missão do então vice-presidente de Barack Obama.

Ligações perigosas



Biden foi a Kiev em 2015 , alegadamente para pressionar o Presidente Petro Poroshenko a por fim à corrupção no país.





Para o articulista James Risen, esta mensagem anticorrupção de Biden poderia ser prejudicada pela associação de seu filho Hunter a uma das maiores empresas de gás natural da Ucrânia, a Burisma Holdings, e ao seu proprietário, Mykola Zlochevsky. Zlochevsky tinha sido ministro da ecologia da Ucrânia sob o ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych, um líder pró-russo forçado a exilar-se na Rússia depois de ser afastado em 2014.

A recente recusa da procuradoria ucraniana em fornecer provas da corrupção de Zlochevsky tinha deitado por água abaixo uma investigação internacional a lavagem de dinheiro através da Burisma. Joe Biden ameaçava Poroshenko com a retenção de mil milhões de dólares em garantias de empréstimos dos EUA se o procurador-geral do país, Viktor Shokin, não fosse demitido.Hunter Biden ingressou em 2015 no conselho de administração da Burisma, pelo que Risen argumentava que todoO caso ressurgiu das cinzas em plena campanha presidencial norte-americana, quando o então Presidente Donald Trump e a sua equipa fizeram uma interpretação mais grave do caso, que levou Trump a telefonar ao recém-eleito Presidente ucraniano, alegadamente para o pressionar a investigar Hunter e Joe Biden.O argumento de fundo era de que o candidato democrata teria querido a demissão de Shokin em 2015, para evitar que este investigasse as atividades de Hunter na Burisma.ou dos seus aliados ucranianos.

Semear ventos

A Ucrânia, que continua a lutar contra a presença de tropas russas no leste do pais, pode voltar a ser um cenário de tensão entre Washington e Moscovo.







Joe Biden está já a dar sinais de que os russos não terão tarefa facilitada na sua própria região de influência direta, a avaliar pelo ataque de quinta-feira a aliados russos na Síria.

A operação foi designada "defensiva" após três ataques alegadamente iranianos a interesses ocidentais no vizinho Iraque.





A Rússia, aliada regional do Irão e especificamente na Síria, não perdeu tempo em condenar o ataque.

" afirmou em conferência de imprensa a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova.

"Reafirmamos a nossa rejeição de todas as tentativas de transformar a Síria numa arena para acertar as contas na cena geopolítica", acrescentou a porta-voz russa.

Sergei Lavrov, ministro russo dos Negócios Estrangeiros, lamentou que os norte-americanos só tenham dado aviso do ataque com uma antecedência de "quatro ou cinco minutos", "um tipo de aviso que não serve de nada".O russo sugeriu ainda que"Terão tomado a decisão de não sair da Síria", disse, "até ao colapso do país".Os exército russo e norte americano da área permanecem em contacto, adiantou Lavrov. "É muito importante para nós compreender qual será a linha estratégica dos Estados Unidos no terreno e na região", reconheceu.