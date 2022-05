Joe Biden critica projetos "extremos" da direita norte-americana

Fazendo referência ao seu antecessor republicano que prometeu tornar a América novamente grande, com o slogan `Make America Great Again` (MAGA), o chefe de Estado democrata disse: "Este movimento MAGA é verdadeiramente a organização política mais extrema da história americana, da história americana recente".

Biden foi questionado, após um discurso dedicado à economia, sobre as ameaças que pesam sobre o acesso ao aborto, após a revelação de um projeto do Supremo, assinado pelo juiz Samuel Alito, que indica que uma maioria dos magistrados é favorável à revogação da norma que protege o direito ao aborto.

"Roe v. Wade" é uma decisão que protege como constitucional o direito das mulheres ao aborto, impedindo que os estados que integram os EUA proíbam essa prática.

Antes da sentença, em 1973, 30 estados dos 50 que compõem os Estados Unidos tinham leis que proibiam o aborto em qualquer momento da gravidez.

Uma decisão do Supremo no sentido da contida no projeto privaria o acesso ao aborto para milhões de mulheres que vivem em estados do sul ou do centro dos EUA, onde os republicanos implementaram uma legislação muito restritiva, no momento suspensa pela decisão da mais alta instância da Justiça norte-americana, à qual Donald Trump deu uma composição maioritariamente conservadora.

O Presidente democrata estimou que, depois do direito ao aborto, os conservadores poderão desfazer outras conquistas relacionadas com o "direito à vida privada" que fundamenta a jurisprudência sobre o aborto, e que agora o Supremo está a contestar.

"O que acontecerá se um estado disser que crianças LGBTQ+ (sigla para lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros) não poderem continuar a frequentar as mesmas salas de aula que outras crianças?", questionou Biden, referindo-se também ao acesso à contraceção.

Joe Biden, em campanha para as eleições intercalares marcadas para novembro, também descreveu como "extrema" a plataforma económica dos republicanos, que segundo o mandatário querem "aumentar impostos" sobre a classe média e questionar os seus benefícios sociais.