Joe Biden diz que não acredita que Rússia vá utilizar armas nucleares

O Presidente norte-americano diz, agora, que não acredita que a Rússia vá utilizar armas nucleares contra a Ucrânia, apesar de já ter feito alertas em sentido contrário. Joe Biden acrescenta que não tenciona encontrar-se com Vladimir Putin na próxima reunião do G20 e avisa que haverá consequências para a Arábia Saudita, por ter decidido corta na produção de petróleo e ficar ao lado do presidente russo.