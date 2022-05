Joe Biden diz que projeto de cooperação vai beneficiar povos do Indo-Pacífico

Durante o primeiro dia de uma visita ao Japão, numa reunião com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, Joe Biden disse que o IPEF vai também aumentar a cooperação dos EUA com outras nações da região.

O IPEF, um novo projeto de cooperação regional destinado a promover o comércio e o investimento, bem como a reforçar a resiliência das cadeias de abastecimento, deverá ser lançado formalmente durante a visita de Biden ao Japão.

Segundo a EFE, o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, disse aos jornalistas, ainda a bordo do avião presidencial norte-americano, que o IPEF é um acordo "muito amplo", no qual vários países da região demonstraram interesse.

Biden, que está no meio de uma visita de cinco dias à Coreia do Sul e ao Japão, chamou a aliança entre os EUA e Japão de "pedra angular da paz e prosperidade no Indo-Pacífico".

"Vamos enfrentar os desafios presentes e futuros juntos", acrescentou o líder norte-americano, que descreveu Tóquio como "uma potência global chave".

Biden agradeceu ainda a Tóquio pela "forte liderança" na imposição de sanções contra a Rússia.

Fumio Kishida criticou a Rússia pela invasão da Ucrânia, dizendo que isso "mina os fundamentos da ordem global".

A visita de Biden ao Japão "demonstra que, seja qual for a situação, os Estados Unidos continuarão a fortalecer o seu compromisso na região", disse o primeiro-ministro japonês.

Biden e Kishida vão ainda participar na reunião do grupo Quad, que junta EUA, Japão, Índia e a Austrália, que terá lugar na terça-feira em Tóquio.

Além da reunião entre os quatro países, Joe Biden irá ter encontros bilaterais com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, que deverá viajar para o Japão na terça-feira, logo a seguir a ter hoje tomado posse.