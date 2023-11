Joe Biden e Xi Jinping falam de estratégicas entre EUA e China

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, os dois chefes de Estado vão manter um diálogo aprofundado sobre “questões estratégicas”, relativas às relações entre China e Estados Unidos, e também “questões fundamentais relativas à paz e ao desenvolvimento no mundo”.Segundo um alto funcionário dos EUA, o objetivo da reunião de quarta-feira é “estabilizar” as relações bilaterais.Espera-se que a reunião aborde um vasto leque de divergências, incluindo sobre Taiwan, onde as próximas eleições, dentro de dois meses, podem desencadear novas tensões com Pequim, que reivindica a ilha como uma província sua e não exclui a possibilidade do uso da força para reunificar o território.A cimeira Biden-Xi ocorre após várias reuniões nos últimos meses entre altos funcionários dos dois países.Este é o primeiro encontro entre os chefes de Estado desde novembro de 2022, em Bali.