O presidente chinês não visitava os Estados Unidos há seis anos. O encontro destina-se a reatar os laços entre a América e a China em tempos de convulsão mundial, com guerras na Ucrânia e no Médio Oriente.

A Casa Branca avisou que o presidente americano vai abordar questões difíceis como Taiwan e as relações da China com o Irão, que por sua vez apoia a Rússia e o Hamas.



Mesmo antes deste encontro, Estados Unidos e China já tinham concordado em triplicar os investimentos em energias renováveis.



Joe Biden disse no princípio da reunião que o mundo espera que Estados Unidos e China possam ser bons exemplos.