Joe Biden esperado esta terça-feira em Belfast, Irlanda do Norte

Esta presença de Joe Biden também tem um caracter pessoal, pois o presidente norte-americano tem ascendência irlandesa.





Uma presença que já obrigou ao reforço da segurança, como nos retrata a jornalista Rosário Salgueiro.O cumprimento do acordo de paz de Belfast tem sofrido vários contratempos políticos nos últimos dois anos. Algo que o têm tornado mais frágil, a começar pela falta de um governo nesta altura.O especialista em assuntos internacionais, Bernardo Pires de Lima, explicou esta manhã na Antena 1, a importância da visita de Biden, nesta altura, quando as relações da Irlanda do Norte, com Londres, se tornam mais tensas.