O Presidente norte-americano, recandidato, insiste que vai derrubar Donald Trump.



Desde as fragilidades reveladas pelo presidente norte-americano num debate televisivo contra Donald Trump. têm-se multiplicado as vozes do Partido Democrata a apelar a Biden para que se retire da corrida.

