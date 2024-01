Joe Biden não sabia que secretário da Defesa estava internado há 8 dias

O presidente dos Estados Unidos não soube do internamento do Secretário da Defesa. Por lei, a Casa Branca deverá ser informada logo que o responsável pela defesa deixe de estar em condições de executar a função.

A verdade é que Lloyd Austin foi internado e nada se soube. O Pentágono não informou a Casa Branca, mas também não é claro quem é que sabia do problema de saúde no Ministério da Defesa.



O vice-secretário da Defesa também não foi informado.



Esta bizarra situação já levou a Casa Branca a esclarecer o assunto. O presidente Joe Biden já disse que não vai demitir o secretário da Defesa.



Austin foi internado há oito dias e continua nos cuidados intensivos. Não foi ainda divulgado o motivo do internamento.