Joe Biden. Procurador-geral dos EUA nomeia procurador especial para investigar documentos confidenciais

Em conferência de imprensa a partir do Departamento de Justiça, o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, anunciou esta tarde que"Acredito firmemente que os processos normais deste departamento poderiam lidar com todas as investigações com integridade. Mas, tendo em conta os regulamentos, as circunstâncias extraordinárias deste caso exigem a nomeação de um advogado especial para este assunto", indicou Garland.A nomeação enfatiza, perante o público, o “compromisso do departamento com a independência e a responsabilidade em assuntos particularmente sensíveis e com a tomada de decisões indiscutivelmente guiadas apenas pelos factos e pela lei".

Este anúncio surge horas depois da confirmação, por parte da Casa Branca, de que foram encontrados novos documentos confidenciais em propriedades do atual presidente norte-americano. Estes documentos são da época em que Biden ocupava o cargo de vice-presidente na Administração Obama, entre 2009 e 2017.







Depois da documentação recuperada no antigo gabinete no Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement,que Joe Biden co-fundou enquanto era vice-presidente, o conselheiro especial do atual presidente, Richard Sauber, confirmava esta quinta-feira que tinham sido encontrados mais documentos , desta feita na casa de Joe Biden em Wilmington, no Delaware.

Na declaração desta quinta-feira, o procurador-geral elencou os principais momentos da investigação deste caso até ao momento. A 4 de novembro, escassos dias antes das eleições intercalares de 2022, o Gabinete do Inspetor-Geral dos Arquivos Nacionais contactou o Departamento de Justiça, indicando que a Casa Branca tinha notificado os arquivos sobre a descoberta de documentos classificados encontrados no escritório de Joe Biden no Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, em Washington DC.



A 9 de novembro, o FBI começou a avaliar, tendo em conta os protocolos, se havia sinais de informações classificadas manuseadas de forma incorreta e em violação da lei federal. Ainda em novembro, o procurador-geral diz ter designado John Lausch Jr. para a condução de uma investigação inicial.



Mais tarde, a 20 de dezembro, o advogado pessoal do presidente Joe Biden informou Lausch, procurador então responsável pelo caso, de que tinham sido encontrados novos documentos adicionais na casa do presidente em Wilmington, Delaware. De acordo com Merrick Garland, o FBI deslocou-se ao local de tomou esses documentos.



Já este ano, a 5 de janeiro, o procurador John Lausch deu conta dos resultados da investigação inicial, considerando que seria necessária uma investigação mais aprofundada por parte de um conselheiro especial.



"Com base na investigação inicial (…), concluí que, de acordo com os regulamentos do procurador especial, era do interesse público nomear um procurador especial", concluiu Garland.



Entretanto, na manhã desta quinta-feira, o conselheiro pessoal de Joe Biden contactou o procurador John Lausch sobre um documento adicional que fora encontrado na residência do presidente em Wilmington, Delaware.



Quem é Robert Hur?

Nos Estados Unidos, a nomeação de procuradores especiais serve sobretudo para a investigação de casos potencialmente delicados em termos políticos,Em novembro último,Ainda durante a Administração Trump, o ex-diretor do FBI, Robert Muller, foi nomeado em 2019 por William Barrr, então procurador-geral, para investigar os contactos da campanha presidencial de Trump com a Rússia.Será ele o responsável por supervisionar a





Hur está autorizado a processar quaisquer crimes decorrentes do inquérito ou encaminhar o caso para procuradores federais.

Esta nomeação pode representar um momento de viragem com grande peso político para a presidência de Joe Biden, que ainda não tinha sido visado por problemas legais de relevo desde a chegada à Casa Branca, em janeiro de 2021.A investigação por parte de um procurador especial, juntamente com a postura agressiva da nova Câmara dos Representantes, agora liderada pelo Partido Republicano, poderá ser um importante revés para o presidente norte-americano, isto quando ainda faltam dois anos de mandato.De resto,“O Congresso deve investigar este caso”, considerou o republicado em declarações à imprensa, acrescentando que este é “um novo passo em falso da administração Biden”.