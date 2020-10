Joe Biden promete reforma do sistema de justiça caso seja eleito

Watch more of @NorahODonnell's interview with Joe Biden, Sunday. pic.twitter.com/wJmb8MatVg — 60 Minutes (@60Minutes) October 22, 2020

“Se eu for eleito,, para uma reforma profunda dos tribunais, porque a situação está a descarrilar”, avançou Joe Biden em entrevista à CBS para o programa “60 Minutos”.O candidato continuou, porém, a deixar de lado a hipótese de aumentar o número de juízes no Supremo Tribunal.Já durante as eleições primárias o democrata se tinha oposto a esta hipótese. No entanto, após a morte da juíza Ruth Bader Ginsburg em meados de setembro, e depois de os republicanos se terem apressado a ocupar o seu lugar com uma juíza conservadora, Joe Biden passou a ser mais pressionado sobre o tema do sistema de justiça e decidiu tomar, na quinta-feira, uma posição mais firme.“Os eleitores têm o direito de saber qual a minha posição”, disse na semana passada. Agora, na entrevista à CBS, esclareceu que, apesar de não ter confirmado se pretende acabar com o bloco conservador que está a ser criado para o Supremo por Donald Trump e pelos republicanos no Senado.“A forma como estamos a lidar com o assunto, e que, está ligada a uma série de coisas que os nossos especialistas na Constituição têm debatido, e eu estou atento às recomendações que essa comissão possa fazer”, afirmou.Para Biden,. “Os presidentes vão e vêm. Os juízes do Supremo Tribunal ficam por gerações”, acrescentou, referindo-se ao facto de esse cargo ser vitalício e sem idade obrigatória para a reforma.Symone Sanders, conselheira da campanha de Biden, frisou ao New York Times que o candidato “já disse uma e outra vez que não é fã da ideia de expandir o tamanho do Supremo”, mas garantiu que “a comissão [de especialistas] vai reunir todas as opções e irá fazer a sua recomendação”.As declarações de Biden deram-se no mesmo dia em que o comité judiciário do Senado enviou para votação em plenário a nomeação da juíza Amy Conney Barrett, indicada pelo Presidente Trump para o Supremo Tribunal e cuja confirmação aumentará para 6-3 a vantagem conservadora naquele órgão.À semelhança de Joe Biden, também Donald Trump deu uma entrevista para o “60 Minutos”. Em contraste com o seu rival, que deu prioridade à recuperação do país da pandemia de Covid-19, o Presidente disse estar focado num objetivo: “o regresso à normalidade”.. “E é para aí que estamos a ir, é nesse sentido que nos estamos a dirigir”.