Joe Biden realiza hoje exame médico anual

Já sendo o Presidente mais velho da história dos EUA, Biden completará 86 anos no final de um segundo mandato, se vencer as eleições presidenciais de novembro, para as quais se recandidata pelo Partido Democrata.

Após seu último exame médico, realizado em fevereiro de 2023, os médicos declararam Biden "saudável, vigoroso" e determinaram que ele estava "apto" para cumprir funções na Casa Branca.

Contudo, os eleitores aproximam-se das eleições deste ano com dúvidas sobre o estado físico e mental de Biden, olhando com preocupação para as suas gafes, a sua tosse, o seu andar lento e até mesmo uma recente queda de bicicleta.

Um recente relatório do procurador especial que investigava a posse de documentos confidenciais por Biden ridicularizou a memória do Presidente, chamando-a de "turva", "confusa", "defeituosa" e com "limitações significativas".

Em reação a este relatório, e dirigindo-se aos repórteres na noite da divulgação do documento, Biden disse que a sua memória estava boa e ficou visivelmente irritado ao negar ter esquecido a data da morte do seu filho, vítima de cancro no cérebro em 2015.

Os testes de memória e de habilidades cognitivas geralmente não fazem parte de exames médicos de rotina como os que Biden fará hoje.

O mais recente exame médico mostrou que o Presidente teve uma lesão removida do peito no ano anterior, mas os resultados corresponderam em grande parte às descobertas após o exame anterior de Biden, em novembro de 2021.

A Casa Branca também anunciou no verão passado que Biden começou a usar uma máquina de pressão positiva contínua nas vias aéreas, durante a noite, para ajudar na apneia do sono -- o que pode ser refletido no relatório final que os médicos divulgarão sobre o exame físico de hoje.

Muitos norte-americanos, incluindo democratas, expressaram reservas sobre a recandidatura de Biden para as eleições deste outono.

Apenas 37% dos democratas dizem que Biden devia tentar a reeleição, abaixo dos 52% antes das eleições de meio de mandato de 2022, de acordo com uma sondagem do Centro de Pesquisa de Assuntos Públicos da Associated Press-NORC.

No entanto, as sondagens também mostraram relutância semelhante em relação ao ex-Presidente Donald Trump, que deverá ser o candidato republicano, e isso não impediu que ambos estejam a vencer as eleições primárias dos seus partidos.