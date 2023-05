Joe Biden rejeita negociar teto da dívida dos EUA sob ameaças de Republicanos

"Podemos debater onde cortar, quanto gastar, onde mexer no sistema tributário para que todos paguem uma parcela justa (...), mas não sob a ameaça de suspensão de pagamentos", disse Biden, durante um discurso na Câmara de Representantes, controlada pelos Republicanos.

Biden mostrou-se satisfeito com os dados hoje divulgados sobre o desemprego, cuja taxa caiu uma décima em abril, para 3,4%, mas lembrou que a fação mais radical dos Republicanos no Congresso, próxima do ex-Presidente Donald Trump, continua a ameaçar estes progressos e a deixar o país paralisado, ao não permitir o aumento do teto da dívida.

O Presidente disse que as exigências dos Republicanos para aumentar o teto da dívida são "completamente" inaceitáveis.

Se esse aumento não for autorizado, os EUA enfrentarão, já a partir de 01 de junho, um bloqueio dos pagamentos por parte do Estado, o que pode paralisar o país.

A Câmara de Representantes aprovou um projeto de lei, em 26 de abril, para elevar o teto da dívida em troca de cortes nos gastos públicos, mas os Democratas não querem condicionar estas duas variáveis, levando Biden a avisar que irá vetar a iniciativa se ela chegar ao seu gabinete.

Também hoje, o Presidente acusou os Republicanos de quererem tornar refém o orçamento do Governo federal, ao pressionarem para que os Democratas aceitem "cortes draconianos".

O atual teto da dívida é de 31,4 biliões de dólares (cerca de 28 biliões de euros) e foi atingido em 19 de janeiro.

Nesse mesmo dia, o Departamento de Tesouro ativou medidas extraordinárias para pagar as contas e indicou que estas permitiriam que o Governo continuasse a pagar contas até 05 de junho, prazo agora antecipado para 01 do próximo mês.

"Não somos uma nação devedora, pagamos as nossas contas e algumas servem para cobrir grande parte da política externa", lembrou o Presidente.

Biden sublinhou que a dívida é um problema que o Governo federal tem vindo a acumular ao longo de vários mandatos de presidentes e congressos.

"Na próxima semana vou repetir aos líderes do Congresso que eles têm de fazer o que outros congressos fizeram (no passado), que é: aprovar o teto da dívida e evitar a suspensão dos pagamentos", concluiu o Presidente.

Vários analistas já avisaram que o não pagamento da dívida pode levar os Estados Unidos a uma recessão imediata.

Desde a década de 1970, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o aumento ou suspensão do teto da dívida pelo menos 78 vezes.