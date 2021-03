Joe Biden sobre decisão de levantar restrições. É "pensamento Neandertal"

O primeiro a anunciar o fim das restrições foi o Texas, com o governador na terça-feira a considerar que o Estado tem os meios para garantir a segurança dos seus cidadãos. Por isso, Greg Abbott decidiu pôr fim ao seu decreto de uso obrigatório de máscara, em vigor desde julho passado, e permitir a reabertura da economia a 100 por cento.

Quarta-feira foi seguido por Tate Reeves, governador do Mississipi, quanto ao fim das máscaras. "Chegou a altura", tweetou.

", afirmou Joe Biden esta quarta-feira, considerando a decisão "um enorme erro".





Joe Biden sempre defendeu restrições apertadas contra a Covid-19 e não deixou de exprimir a sua frustração com a pressa dos governadores contra o conselho dos responsáveis máximos federais. "Espero que todos tenham já percebido que estas máscaras fazem a diferença", sublinhou o Presidente. Os Estados Unidos estavam "prestes a conseguir mudar fundamentalmente a natureza desta doença" através da distribuição das vacinas, afirmou Biden. "A última coisa de que precisamos é de pensamento Neandertal de que, entretanto, está tudo bem".



Não foram só os republicanos a levantar restrições impostas pela pandemia.





No Michigan, a governadora democrata, Gretchen Whitmer, decidiu aligeirar os limites impostos à capacidade de restaurantes e de reunião em lugares públicos e residenciais.





, como a frequentação de cinemas ou o serviço de refeições dentro de restaurantes, e bodas com até 150 pessoas.

"Não é o momento"



Os Estados Unidos são o país do mundo mais afetado pela Covid-19 e a vacinação é encarada como a tábua de salvação. Terça-feira, foi com otimismo que Biden anunciou que será possível vacinar todos os adultos norte-americanos antes do previsto. Uma antecipação aberta pela farmacêutica Merck que decidiu fabricar a vacina da rival Johnson&Johnson, entretanto aprovada pela autoridade norte-americana para os medicamentos.







As decisões do Texas, do Mississipi e do Michigan, tornaram o triunfo de Biden mais amargo e provocaram um coro de reprovações.





"Fomos muito claros, este não é o momento de aligeirar todas as restrições. O próximo mês e o seguinte são realmente decisivos", afirmou a Drª Rochelle Walensky, diretora do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, CDC.





E deixou alertas. "Estamos num ponto crítico na pandemia. Tanto pode mudar de rumo nas próximas semanas".





Numa conferência a partir da Casa Branca, a mesma responsável reconheceu que o número de novos casos no país está "a estabilizar", mas lembrou que as variantes do coronavírus estão "a postos para roubar os nossos sucessos".





O aviso é especialmente dirigido ao Texas, onde se começaram a registar variantes perigosas.





O Estado foi duramente atingido pelo coronavírus, e conta já com 2.7 milhões de casos sendo registados diariamente mais de 7.000 novos contágios.E a vacinação está atrasada em relação à média nacional, com apenas sete por cento da população a ter sido inoculada até agora.

Apelos aos cidadãos



Se muitos texanos sentem alívio pelo levantamento das restrições, muitos outros não poupam críticas e acusam Greg Abbot de estar a tentar varrer para baixo do tapete as críticas quanto ao seu desempenho e à falha generalizada das infraestruturas, de água e de eletricidade, na recente tempestade de neve brutal que assolou o Estado.







Um deles foi edil de Houston, a maior cidade do Texas. "É um passo na direção errada", afirmou Sylvester Turner. "A não ser que o governador esteja a tentar desviar o que aconteceu há pouco mais de duas semanas". "Estou muito desapontado. Não faz sentido nenhum", sublinhou Turner.

Também o governador de Nova Iorque, o democrata Mario Cuomo, está sob o fogo de acusações de assédio sexual, que disse terem sido "brincadeira", depois da sua gestão da pandemia ter sido posta em causa.





Já Abbot defendeu a sua decisão de reabrir a economia, aplaudindo a responsabilidade dos texanos, mesmo se duas das maiores empregadoras do Estado, a GM Motors e a Toyota, já disseram que não vão alterar as restrições nas suas fábricas.







"Não tenham dúvidas. A Covid-19 não desapareceu, mas é claro pelas recuperações, vacinações, reduções de hospitalização e pelas condutas de salvaguarda que os texanos estão a praticar, que as ordens estatais já não são necessárias", afirmou Abbot.







"À medida que os números descem, podem fazer as suas opções e ouvir os especialistas. Acho que penso apenas que devemos confiar nos americanos, não insultá-los".





Reeves aconselhou-os contudo a "fazer o correcto" e a usar máscara.





Um convite que fez eco do apelo de Biden. O Presidente pediu aos norte-americanos para continuarem a usar máscara para limitar o alastrar do vírus. "Este não é momento de abrandar", explicou. "Há uma luz ao fundo do túnel mas ainda não terminou".





Joe Biden admitiu terça-feira que talvez só daqui a um ano seja possível decretar o fim do alarme pandémico.