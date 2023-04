Joe Biden termina esta noite a visita à Irlanda

Milhares de pessoas reuniram-se nas margens do Rio Moy para se despedirem do presidente americano que tem aí, no Condado de Mayo, as suas raízes. A visita de Joe Biden chamou a atenção internacional para a frágil paz na Irlanda do Norte, com o presidente americano a apelar aos partidos de Belfast para se unirem e ao governo de Londres para trabalhar mais de perto com o de Dublin.