Joe Biden vai declarar estado de catástrofe no Texas

Segundo Joe Biden, a intenção de declarar o estado de catástrofe chega depois de tal ter sido solicitado pelo governador do Texas, Greg Abbott, e, tanto a nível imediato como a longo prazo, nos esforços de recuperação., frisou Biden, que em novembro ganhou as eleições sem ter vencido no Estado do Texas. O sucessor de Donald Trump tinha já garantido que não deixaria para trás aqueles que não votaram nele.Por essa mesma razão, Biden tem uma visita agendada ao Texas já na próxima semana. “Se puder fazê-lo sem criar um fardo para a população, planeio ir”, assegurou, citado pela CNN.A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, avançou queJoe Biden está a tentar acelerar ao máximo o processo, tendo já dito a Bob Fenton, administrador da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), que aprovaria a medida assim que a agência lhe reencaminhasse o pedido formal necessário.Entretanto, a Casa Branca continua em contacto com os presidentes de Câmara de cidades texanas, incluindo Houston, Austin e Dallas, de modo a garantir que estes estão em contacto com a FEMA e que têm acesso a recursos federais sempre que necessário.

Frio já causou dezenas de mortes

Na sexta-feira, segundo as autoridades,, depois de um recorde de baixas temperaturas ter danificado canalizações e infraestruturas nesses Estados do sul.O Texas foi o mais afetado, com cerca de 13 milhões de pessoas - quase metade dos seus habitantes – a terem de recorrer a dispositivos para ferver água depois de mais de 700 cadeias de abastecimento terem sido afetadas, especialmente devido a canos rebentados.Na cidade de Jackson, Mississipi, a maioria dos 150 mil habitantes não tinham água na quinta-feira à noite. O presidente de Câmara adiantou na altura que havia falta de químicos para tratar a água, apesar de todos os esforços para encher os tanques da cidade.Já no Louisiana, perto de um milhão de pessoas não tinham água na quinta-feira, com 98 sistemas de fornecimento danificados por todo o Estado, segundo o governador John Edwards. Nesse dia, Joe Biden aprovou a declaração de desastre na região, acabando mais tarde por fazer o mesmo no Texas, o que permitiu a intervenção da Fema.Na cidade texana de Abilene, as autoridades disseram que seis pessoas morreram de frio, incluindo um homem de 60 anos encontrado na sua cama.“O que mais me preocupa é assegurar que as pessoas conseguem estar aquecidas”, admitiu o diretor da FEMA, Bob Fenton, em entrevista à CBS, apelando à população sem aquecimento que se dirija a abrigos.