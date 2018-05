Jogos com fronteiras

Germano Almeida - Analista de Política Internacional25 Mai, 2018, 08:33 | Mundo

“Ao abastardar a linguagem, Donald Trump mudou as regras do jogo. Portanto, eu acho que as palavras, as declarações e até os tweets têm importância. A forma como a comunicação política se faz importa muito. E os democratas liberais de centro-esquerda, anti-Trump, ainda não perceberam isso, não sabem como responder a Trump e à linguagem que ele usa, cheia de mentiras, vulgaridades, caricaturas e insultos. Houve um momento incrível num dos debates televisivos em que Jeb Bush disse a Donald Trump: ‘Você vai insultar toda a gente até se tornar Presidente’. E foi exatamente isso que ele fez. Trump compreendeu o poder do ódio.” - Simon Schama, historiador político, autor do livro “O Futuro da América”



A guerra comercial lançada por Washington à China e à União Europeia, pela via da imposição de tarifas. A denúncia americana do Acordo Nuclear do Irão; a saída dos EUA do Acordo Climático de Paris; a travagem dos grandes acordos multilaterais TTIP (EUA/EU) e TPP (EUA, Austrália, Canadá e nove países da Ásia-Pacífico, incluindo o Japão): o atual Presidente americano abdica de olhar para o interesse global, cingindo-se a uma visão fechada e supostamente beneficiária do interesse dos EUA.



Mas nem isso está correto na visão trumpiana: Mary Amiti, Sebastian Heise e Noah Kwicklis, economistas da Fed, assinaram artigo conjunto em que assumem que a imposição de tarifas às importações de aço e alumínio, em vez de criar empregos nos Estados Unidos deverá ter como efeito a supressão de postos de trabalho dentro do território americano.



O protecionismo nunca é uma boa estratégia num mundo global e interligado – muito menos para o país que mais ligações tem com o exterior: os Estados Unidos (queira ou não Trump aceitar essa evidência).



A era Trump implica a fratura total da sociedade americana: famílias com diferentes visões políticas reduzem convívios aos fins-de-semana para evitarem discussões que possam acabar mal -- está documentado em estudo sobre os comportamentos dos americanos no Dia da Ação de Graças de 2017, não é uma piada.



Quem está com Trump continua a apoiá-lo cegamente – e para lá de factos ou evidências. Todos os estudos indicam que a maioria da sociedade americana está contra o atual Presidente americano: o problema é que se vive uma espécie de letargia na política americana.



O sistema político e mediático está cada vez mais refém da “indignação trumpiana”, dando, paradoxalmente, ainda mais força ao agente de irritação que quase todos condenam.



Trump tem valores de aprovação na casa dos 40% (baixos mas, ainda assim, superiores aos que revelava no primeiro ano de mandato e a níveis já idênticos aos que tinha Obama pela mesma altura de presidência), fruto de um respaldo republicano próximo dos 90% e de uma rejeição democrata por essa fasquia. Os independentes reprovam-no, mas na casa dos 60/70%.



Seria caldo político suficiente para que se notasse uma pujança democrata rumo a 2020, certo? Errado.



Apesar de alguns pretendentes no terreno (Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Eric Garcetti, Kirsten Gillibrand), não se vislumbra, para já, uma alternativa forte e claramente vencedora do lado democrata, capaz de oferecer uma garantia de que não teremos Trump na Casa Branca até... janeiro de 2025.



Os democratas tardam em apresentar uma renovação forte – e talvez não obtenham em novembro a vitória avassaladora de que necessitam nas intercalares para o Congresso.



O que impressiona na capacidade de Trump em agregar quase todo o apoio republicano é que isso decorre das bases e não do topo. Paul Ryan está de saída da liderança do Congresso, John McCain – mesmo doente – é das poucas vozes fortes do Senado a contestar o Presidente.



A última batalha da vida de John McCain, um americano admirável, tem muito a ver com a sua aversão profunda a Donald Trump. "Um último desejo? Espero que ele não apareça no meu funeral". John, nomeado presidencial republicano em 2008, não perdoa os insultos que Trump lhe fez na campanha das primárias de 2016. Obama, que o derrotou nas urnas na eleição geral de há dez anos, bem que tinha avisado: "Não se metam com John McCain".



Mas o ponto crucial para se avaliar o destino desta presidência estará mais, nos próximos meses pelo menos, no âmbito judicial, não tanto na luta política democratas/republicanos.



Robert Mueller, o procurador-especial que lidera a investigação independente sobre a “Russia Collusion”, avisou a equipa de advogados de Donald Trump de que tem o poder de decretar um “subpoena” (intimação) se a Casa Branca recusar o seu pedido para uma audição “face to face” com o Presidente.



Esse pedido já estava a ser negociado há várias semanas entre Mueller e a equipa jurídica de Trump, mas perante os adiamentos e recusas do “legal team” do Presidente, Mueller dá sinais de não recear as ondas de choque de uma eventual intimação judicial à figura máxima do sistema norte-americano.



Mueller terá dados muito adiantados sobre o “dossier” Mike Flynn (haverá o risco do general que foi conselheiro de segurança nacional de Trump durante 23 dias ser acusado de “traição”) e na calha poderão estar mais acusações, para lá de Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopoulos e as várias empresas e cidadãos russos que terão criado perfis falsos e “pirateado” milhares de contas para interferir na eleição de novembro de 2016.



Há ainda a possível ligação entre o escândalo Facebook/Cambridge Analytica, as revelações do Wikileaks a mails de Hillary e do Partido Democrata e a “mão russa” na interferência no processo eleitoral americano, que a Comissão Mueller está a tentar apurar.



Mueller e Trump jogam uma espécie de jogo do gato e do rato: ambos, na verdade, têm o poder de encostar o outro à parede – mas até agora nenhum dos dois o fez. O procurador-especial pode obrigar o Presidente a testemunhar, o Presidente tem sempre a “bomba atómica” de despedir Mueller.



Não é que lhe falte a vontade: mas até alguém impulsivo e intratável como Trump – que, em apenas 35% do mandato, já despediu mais de três dezenas de figuras de topo da sua Administração, incluindo um Secretário de Estado, um secretário de Estado adjunto, um “chief of staff”, dois Conselheiros de Segurança Nacional, um Conselheiro Económico Nacional e quatro diretores de comunicação – mesmo alguém assim com este currículo devastador no que toca a coesão e continuidade de equipa, percebe que convém pensar muitas vezes antes de cometer a desfaçatez de despedir quem está a investigá-lo.



Apesar dos sinais de que está cheio de vontade de o fazer (Donald já teceu duras críticas à forma como Mueller permitiu as buscas ao seu advogado Michael Cohen, por exemplo), nas últimas semanas o Presidente tem recebido vários conselhos (incluindo do seu “chief of staff”, o general John Kelly) no sentido de não despedir Mueller –é que esse talvez fosse um dos poucos cenários que poderiam levar o Presidente a perder o controlo da situação.



Já no conflito com Jeff Sessions, seu procurador-geral, esse lado surpreendentemente cauteloso se tinha revelado: perante os avisos do Congresso de que se despedisse o responsável máximo pela justiça, o sistema americano poderia ficar mais de meio ano sem procurador-geral, Donald percebeu o alerta e não se deixou levar pelos seus instintos mais imediatos.



Trump é desregrado e inconsistente: mas não é parvo.