Jogos de 1972. Alemanha chega a acordo para compensar famílias das vítimas

Ankie Spitzer, mulher de um dos homens mortos nos ataques terroristas de 1972, revelou que há acordo com Berlim para uma compensação monetária. UmApesar da notícia de acordo, o grupo de advogados não quis comentar os valores em questão divulgados pelo, que falou queEste acordo abre caminho para que os familiares das vítimas se juntem a uma cerimónia que vai relembrar os 50 anos do ataque. Antes do acordo, as famílias haviam ameaçado boicotar a cerimónia, com muitas tensões diplomáticas a serem levantadas entre a Alemanha e Israel, um dos períodos mais turbulentos entre os dois países depois do Holocausto.e por terem escondido erros na investigação que se seguiu.Após o acordo, o grupo de advogados que representa as famílias revelou que muitas são as pessoas que vão viajar para estarem presentes na cerimónia de segunda-feira.Nas últimas semanas, a discussão sobre o assunto tem estado centrada em quanto deveria a Alemanha pagar por cada vítima.. No entanto, as famílias pediram um valor entre os 3,5 e os 22 milhões de euros por cada vítima.Os Jogos Olímpicos de 1972 foram sedeados em Munique, e foram os primeiros jogos na Alemanha depois de o regime de Adolf Hitler ter organizado a prova em 1936. Os organizadores quiseram passar uma imagem de um país que não era ameaçador e acabou por gastar menos de dois milhões de euros na segurança dos Jogos.





Vários seguranças da aldeia olímpica estavam desarmados e esse facto permitiria ao grupo Setembro Negro a entrada no recinto matando de imediato dois israelitas. Outros noves ficaram reféns. Em troca, o grupo pediu a libertação de mais de 200 prisioneiros palestinianos em Israel. A operação de salvamento por parte da polícia alemã falhou e os reféns foram mortos, juntamente com um polícia alemão e mais cinco terroristas.



A imprensa alemã publicou depois documentos que provaram que os serviços de informações alemães tinham sido avisados de que podia haver um ataque e não tomaram as devidas precauções para proteger os atletas de Israel, recusando a ajuda de autoridades israelitas na retirada de reféns.