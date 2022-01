Jogos Olímpicos de Inverno. China não quer abraços mas mantém tradição da distribuição de preservativos

“Todas as unidades pertencentes à equipa dos Jogos Olímpicos de Inverno vão providenciar um número apropriado de preservativos grátis, num tempo apropriado, para todos os que entrarem nesta bolha olímpica”, revelaram os organizadores dos Jogos de Pequim à Reuters Os Jogos Olímpicos de Inverno vão ser disputados entre 4 a 20 de fevereiro em Pequim e na cidade de Zhangjiakou e foi criada uma bolha específica para separar de forma rígida todos os atletas e pessoal ligado à organização do resto do público.Os jornalistas que fizeram o check-in no hotel de Guizhou, dentro da bolha olímpica, foram brindados com cinco preservativos em cada quarto.





Uma oferta algo inesperada, já que na China existem medidas muito restritivas em relação ao contacto social devido à covid-19. Os organizadores destes Jogos Olímpicos pediram já aos atletas que o contacto seja mínimo: que não haja abraços, que não sejam dados apertos de mão e que a distância de dois metros seja mantida com frequência.



Depois dos Jogos de Tóquio, que aconteceram no Verão de 2021, os organizadores destes Jogos Olímpicos revelaram que planeiam dar cerca de 150 mil preservativos aos atletas mas pedem aos mesmos que os levem para casa e que não os usem na Vila Olímpica, para evitar surtos de covid-19.



Dar preservativos é uma tradição olímpica. Acontece desde 1988, desde os Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul, com o objetivo de consciencializar a sociedade civil para os perigos da Sida. Em Tóquio, em 2021, e apesar da covid-19, os organizadores revelaram na altura que lhes foi pedido que a regra da distribuição de preservativos não fosse interrompida.