John Kerry na terça-feira em Bruxelas para preparar conferência do clima COP26

A Comissão Europeia anunciou hoje que o enviado especial de Joe Biden para as questões climáticas foi convidado pela presidente Ursula von der Leyen para participar na reunião do colégio de comissários, para "uma discussão sobre ação climática transatlântica".

John Kerry e a sua delegação reunir-se-ão de seguida com o vice-presidente executivo Frans Timmermans - responsável pelo Pacto Ecológico europeu - e o seu gabinete, "para discutir em pormenor a sua cooperação nos preparativos para a COP26", prevista para dezembro próximo em Glasgow.

Durante a sua deslocação a Bruxelas, Kerry deverá também reunir-se com o Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, acrescentou o executivo comunitário.

Em 19 de fevereiro, os Estados Unidos regressaram oficialmente ao Acordo de Paris, com o Presidente Joe Biden a comprometer-se a fazer da luta contra a mudança climática uma alta prioridade e a designar o antigo secretário de Estado e antigo candidato à Casa Branca John Kerry seu emissário para as questões do clima.

Quase quatro anos depois de Donald Trump ter anunciado a retirada dos Estados Unidos do acordo, o regresso dos EUA - a maior economia mundial e a segunda maior emissora de C02 - significa que quase todas as nações do planeta são hoje partes interessadas do tratado assinado em Paris em 2015.